Mauricio Pochettino'dan Chelsea'ye veda!
Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi yöneten teknik direktör Mauricio Pochettino, İngiliz temsilcisine veda ettiğini açıkladı. | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2024- 13:59
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörlüğünü yapan Mauricio Pochettino, takıma veda ettiğini açıkladı.
Geçtiğimiz yaz Maviler'e imza atan Arjantinli teknik adam, 51 maça çıkarken 1.78 puan ortalaması tutturdu ve ligi 6. sırada bitirdi.
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