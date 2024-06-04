Avusturya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Avusturya ve Sırbistan kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Avusturya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avusturya - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Avusturya ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Avusturya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Sırbistan maçı 4 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.