1461 Trabzon FK - Iğdır FK | CANLI İZLE (1461 Trabzon FK - Iğdır FK | A SPOR ŞİFRESİZ İZLE)

TFF 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon FK ile Iğdır FK kozlarını paylaşıyor. Trendyol 1. Lig'e yükselmek isteyen iki ekip sahada galibiyet için yer alıyor. Sivas'ta oynanan 1461 Trabzon FK - Iğdır FK mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2024- 19:54 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024- 20:32