TFF 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon FK ile Iğdır FK kozlarını paylaşıyor. Trendyol 1. Lig'e yükselmek isteyen iki ekip sahada galibiyet için yer alıyor. Sivas'ta oynanan 1461 Trabzon FK - Iğdır FK mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
1461 TRABZON - IĞDIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
1461 Trabzon - Iğdır maçı 2 Haziran Pazar günü saat 20.00'de başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
1461 Trabzon FK: Ömer, Erkam, Buğrahan, Taha Can, Bahadır, A. Emir, Tunahan, Hakan, Ali Han, İlhan, Atabey
Iğdır FK: Furkan, Hasan, Hakan, Mehmet Tayfun, Mert, Enes, Eyüp, Mesut, Berkan Mahmut, Halil İbrahim, Bekir Can