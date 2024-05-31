TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Yılmaz Vural'ı bekliyor.
Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevlendirilen ve turnuva boyunca bu ülkede bulunacak tecrübeli teknik adamın organizasyon sonunda sarı-lacivertlilerle masaya oturacağı bildirildi
Yönetimin, yeni sezonda Vural'la yola devam etmek istediği, deneyimli çalıştırıcının ise şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulması durumunda Menemen FK ile yola devam edebileceği ifade edildi.