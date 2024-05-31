2. Lig takımlarından Menemen FK'nın teknik direktörlüğünü yapan Yılmaz Vural, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 ile ilgili görevlendirilecek. İşte detaylar...

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Yılmaz Vural'ı bekliyor.

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevlendirilen ve turnuva boyunca bu ülkede bulunacak tecrübeli teknik adamın organizasyon sonunda sarı-lacivertlilerle masaya oturacağı bildirildi

Yönetimin, yeni sezonda Vural'la yola devam etmek istediği, deneyimli çalıştırıcının ise şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulması durumunda Menemen FK ile yola devam edebileceği ifade edildi.