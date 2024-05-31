Angelino Roma'ya transfer oldu!

Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak performansı beklentilerin altında kalan yıldız isim, devre arası aynı şartlarla Roma'ya kiralanmıştı.
İtalya'da kendini bulan Angelino, performansı ile göz doldurdu. sol kanat bek ve yer yer sol stoper olarak oynayan İspanyol yıldız, Roma yönetimi ve taraftarının beğenisini toplamış olacak ki 5 milyon Euro olan opisyonunu kullanıp temelli renklerine kattı.
İşte Leipzig'in Angelino'ya veda paylaşımı:
Angeliño wechselt zur @OfficialASRoma. Nachdem @angel_tasende69 im Winter auf Leihbasis zur AS Rom wechselte, schließt sich der spanische Linksverteidiger dem Serie-A-Klub nun fix an. Alles Gute und viel Erfolg in Italien, Angel!— RB Leipzig (@RBLeipzig) May 31, 2024