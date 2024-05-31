Angelino Roma'ya transfer oldu!

Sezona Galatasaray ile başlayan ancak performansından memnun kalınmaması sebebiyle devre arası yollarını ayırdığı Angelino, bonservisiyle Roma'ya transfer oldu. İşte detaylar...

Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak performansı beklentilerin altında kalan yıldız isim, devre arası aynı şartlarla Roma'ya kiralanmıştı.

İtalya'da kendini bulan Angelino, performansı ile göz doldurdu. sol kanat bek ve yer yer sol stoper olarak oynayan İspanyol yıldız, Roma yönetimi ve taraftarının beğenisini toplamış olacak ki 5 milyon Euro olan opisyonunu kullanıp temelli renklerine kattı.

İşte Leipzig'in Angelino'ya veda paylaşımı: