Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Kupası Final

Almanya Kupası'nda heyecan dorukta. Final maçında Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen karşılaşacak.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili birçok detay futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAISERSLAUTERN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.