İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo sahasında Valencia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Valencia maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 17:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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