Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 2 Yükselme Play-off

Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 2 Yükselme Play-off

Fransa Ligue 2 Yükselme Play-off müsabakasında Saint - Etienne sahasında Rodez Aveyron'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2024- 10:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024- 10:11