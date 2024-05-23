Trendyol Süper Lig'de 2020-21 sezonunda VavaCars Fatih Karagümrük ve 2021-22 sezonunda ise Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevi yapan İtalyan teknik direktör Francesco Farioli'nin yeni adresi belli oldu.
Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Nice'de görev yapan 35 yaşındaki teknik adam, Hollanda ligi ekibi Ajax'a imza attı.
Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik direktörle 30 Haziran 2027'ye kadar 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Farioli, Nice ile Fransa Ligue 1'de sezonu 5. sırada tamamlamıştı.
Nice, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı elde etti.