Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydin'den paylaşımını kaldırmasını istedi.
Paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydin, Yunan temsilcisi tarafından kadro dışı bırakıldı.
Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydin, Türkiye'ye dönme kararı aldı.
Panathinaikos taraftarları ise Samet Akaydin'in paylaşımına tepki gösterdi.
İŞTE SAMET'İN O PAYLAŞIMI: