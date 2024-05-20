Panathinaikos'tan skandal karar! Samet Akaydin kadro dışı bırakıldı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak Panathinaikos'a giden Samet Akaydin ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yunan ekibi skandal bir karara imza atarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan milli futbolcuyu kadro dışı bıraktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2024- 15:33