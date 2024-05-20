Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da 24 gol atarak gol kralı olan Alexander Sörloth, kariyerinde ikinci gol krallığını elde etmek için gün sayıyor.
İspanya La Liga ekibi Villarreal formasıyla kariyerinin ikinci baharını geçiren yıldız futbolcu, takımının son oynadığı Real Madrid karşısında harika bir performansa imza atmış ve takımı adına 4 gol kaydetmişti.
SÖRLOTH GOL KRALLIĞINA ZİRVEYE YERLEŞTİ
NTV Spor'da yer alan haberde Real Madrid filelerini 4 kez sarsarak maça damga vuran Norveçli oyuncu, La Liga'da gol krallığında zirveye yerleşti.
GOL KRALLIĞINDA DOVBYK'İ GEÇTİ!
La Liga'da bitime 1 hafta kala gol sayısını 23'e çıkaran Alexander Sörloth, 21 gollü Artem Dovbyk'i geçerek zirveye oturdu.
İspanyol ekibi, deneyimli forveti sezon başında Leipzig'ten 10 milyon euro karşılığında transfer etmiş ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Villarreal La Liga'daki sezonun son maçında Osasuna deplasmanına sahne alacak.