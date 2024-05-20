La Liga'da Alexander Sörloth rüzgarı! Trabzonspor'dan sonra bir ilki kovalıyor

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Alexander Sörloth, İspanya La Liga'da performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Real Madrid'e karşı 4 gol birden atan Norveçli golcü, Trabzonspor'dan sonra bir ilkin peşinde. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2024- 19:07