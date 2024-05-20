İtalya Serie A'da 37. hafta mücadelesinde Juventus ile Bologna karşı karşıya geldi.
Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Maçta Bologna'nın gollerini 2. dakikada Calafiori, 11. dakikada Castro ve yine 53. dakikada Calafiori kaydetti.
Juventus'un golleri ise 76. dakikada Federico Chiesa, 83. dakikada Milik ve 84. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi.
Milli futbolcunun attığı harika gol siyah-beyazlılara yetmedi.
Ev sahibi ekip bu sonuçla 70 puana yükseldi. Juventus 67 puanda kaldı.
Serie A'nın 38. haftasında Juventus sahasında Monza'yı konuk edecek.
Bologna ise deplasmanda Genoa'ya konuk olacak.