İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Osasuna maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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