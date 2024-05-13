Real Madrid ve Arda Güler, lig şampiyonluğuna ulaştı ve doyasıya kutladı!

İspanya Ligi La Liga’da geçen hafta 36’ncı şampiyonluğunu garantileyen Real Madrid, dün taraftarlarıyla buluştu. Madrid kentindeki Kibele Meydanı’nda üstü açık takım otobüsüyle tur atan ve taraftarlarıyla kutlama yapan futbolcular büyük coşku yaşadı. Milli futbolcu Arda Güler takım arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'da elde edilen 36'ncı şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşayan Arda, İspanyolca yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum, çok memnunuz. Yaşa Madrid" dedi.

Takım otobüsünde şampiyonluk sevinci eğlenceli anlara sahne olurken; Alman stoper Antonio Rüdiger, "Arda Güler, Turkish diamond" (Arda Güler, Türk elmas) ifadeleriyle milli futbolcuya methiyeler düzdü. Taraftarlar ise bu anlarda genç oyuncuyu alkışlayarak destekte bulundu.

Real Madridli futbolcular, teknik ekip ve yönetim, kutlamalardan önce şampiyonluk fotoğrafı çektirdi.

Bu anlarda yaşanan bir detay ise İspanyol medyasında dikkati çekti. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in takım elbisesini düzelttiği anlar "Ancelotti'den Arda Güler'e babacan davranış" ifadeleriyle servis edildi.

Öte yandan Fransız futbolcu Eduardo Camavinga'nın takım otobüsünde Arda Güler'e dans öğrettiği anlar ise büyük ilgi gördü.