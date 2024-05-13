İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasında Aston Villa ile Liverpool kozlarını paylaştı.
Liverpool deplasmanda rakibi ile 3-3'lük skorla berabere kaldı.
Karşılaşmada Liverpool'un golleri 2. dakikada Martinez'in kendi ağlarını havalandırmasından 23'de Gakpo ve 48'de Quansah'ın ayağından geldi.
Aston Villa'nın gollerini ise 12. dakikada Tielamans, 85 ve 88. dakikalarda Duran kaydetti.
Bu maçın ardından Liverpool 79 puanla ligde 3. sırada yer aldı.
Aston Villa ise 68 puanla 4. sırada bulunuyor.