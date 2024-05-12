Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Darmstadt 98 sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Darmstadt 98 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Darmstadt 98 - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Darmstadt 98 ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Darmstadt 98 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DARMSTADT 98 - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Darmstadt 98 - Hoffenheim maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 16:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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