Arda Güler'li Real Madrid şampiyonluk turu attı!

İspanya La Liga'da bu sezonun şampiyonu olan ve milli oyuncumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, kupayla birlikte şehirde şampiyonluk turu attı. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2024- 14:14