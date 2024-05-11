İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler mücadelede 2. golü kaydeden isim oldu. Genç yıldız karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARDA'NIN SÖZLERİ:

Arda Güler: "Çok özgüvenliyim. Lige ve takıma tamamen alıştığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum, bundan sonrası inşallah daha iyi olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim ve birçok arkadaşımın ilk kupası. Pazar günü için çok heyecanlıyız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Rakibimiz küme düştüğü için bugün pek kutlama yapamadık."