Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 09.05.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük kurula sevk edilen takımlar oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 08.05.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK- TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.05.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK- TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."