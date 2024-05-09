Beşiktaş, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevkleri açıkladı. Buna göre Beşiktaş, Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük PFDK'ya sevk edilen takımlar oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2024- 16:41