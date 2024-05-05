İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Osasuna - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Real Betis maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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