Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında oynanan maçta Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'a konuk oldu. Bavyera ekibi sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 32. haftasında oynanan maçta Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'a 3-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Leonidas Stergiou, 83. dakikada Woo-Yeong Jeong ve 90+3. dakikada Silas atarken, Bavyera ekibinin tek golünü 37. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Stuttgart puanını 67'ye çıkardı. İkinci sıradaki Bayern Münih, 69 puanda kaldı.

Günün diğer mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Augsburg'u Youssoufa Moukoko (2), Donyell Malen, Marco Reus ve Felix Nmecha'nın golleriyle 5-1 mağlup etti.

Ligde oynanan diğer maçlarda Wolfsburg, sahasında Darmstadt 98'i 3-0 yenerken, Werder Bremen ile Mönchengladbach 2-2 berabere kaldı.