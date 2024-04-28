Tottenham 2-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET) Arsenal maç fazlasıyla liderlik koltuğunda!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 35. haftasında Arsenal, konuk olduğu Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2024- 18:18