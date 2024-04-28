Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 sahasında Köln'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Mainz 05 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Mainz 05 - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAİNZ 05 - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz 05 - Köln maçı 28 Nisan Pazar günü saat 18:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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