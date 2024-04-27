İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Eflatın-beyazlılara galibiyeti getiren golü milli futbolcumuz Arda Güler kaydetti. Genç oyuncu karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşım yaptı.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Eflatın-beyazlılara galibiyeti getiren golü milli futbolcumuz Arda Güler kaydetti.

MAÇIN ADAMI ARDA GÜLER

Maçın tek golünü atarak takımına galibiyeti getiren Arda Güler, en çok adam eksilten futbolcu ve takımda en çok ikili mücadele kazanan 2. futbolcu olmasının yanı sıra %94 pas isabetiyle oynarak maçın adamı seçildi.

MAÇ SONU FLAŞ PAYLAŞIM

Arda Güler, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kendine has gol sevincinin olduğu fotoğrafı paylaşan Arda, 'Zamanla her şeye ulaşılır' notunu düştü.