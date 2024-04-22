Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Lazio sahasında Juventus'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lazio ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Juventus maçı 23 Nisan Salı günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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