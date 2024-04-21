İspanya La Liga'nın 32. haftası dev bir maça sahne oldu.
Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği El Clasico maçında Real Madrid ile Barcelona berabere kaldı.
Karşılaşmada gol perdesini 6. dakikada Barça'dan Christensen açtı.
Ardından penaltıdan Vinicius Jr. skoru 1-1'e getirdi. 69. dakikada bu kez konuk takımda Lopez takımının 2. golünü kaydetti.
73. dakikada ev sahibi Real Madrid'de Vazquez skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Jude Bellingham takımına maçı kazandıran golü kaydetti.
Mücadelenin ardından Real Madrid 81 puanla ligde lider konumda yer alıyor.
Barcelona ise 70 puanla 2. sırada bulunuyor.