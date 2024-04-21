İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 33. hafta maçında Monza ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Monza - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Monza - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Monza ile Atalanta, İtalya Serie A'nın 33. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Atalanta maçı 21 Nisan Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz.