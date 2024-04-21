Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2024- 08:02 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024- 08:10