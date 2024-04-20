Torino - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 33. hafta maçında Torino ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Torino - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Torino ile Frosinone İtalya Serie A'nın 33. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TORINO - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Torino - Frosinone maçı 21 Nisan Pazar günü saat 16.00 oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz.