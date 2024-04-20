Federasyondan flaş karar! O takım küme düşürüldü
La Liga'da 257. El Clasico heyecanı!
İşte İstanbul baraj doluluk oranı!
ARKA KOL-TRICEPS HAREKETLERİ 💪
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de şok iddia! Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü... F.Bahçe'de şok iddia! Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü... 13:28
F.Bahçe'de ayrılık sürprizi! F.Bahçe'de ayrılık sürprizi! 12:54
Beşiktaş'tan De Gea bombası! Beşiktaş'tan De Gea bombası! 12:49
Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Sözleşmesi... Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Sözleşmesi... 12:37
Şaşırtan transfer teklifi! Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz... Şaşırtan transfer teklifi! Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz... 12:33
G.Saray'da seçim tarihi belli oldu! G.Saray'da seçim tarihi belli oldu! 12:23
Daha Eski
F.Bahçeli futbolculardan İsmail Kartal'a şok tepki! F.Bahçeli futbolculardan İsmail Kartal'a şok tepki! 12:11
G.Saray - Pendikspor maçı ne zaman? G.Saray - Pendikspor maçı ne zaman? 11:03
Vinicius G.Saray'da kalacak mı? Vinicius G.Saray'da kalacak mı? 10:28
G.Saraylıları üzecek haber! Okan Buruk'a dev transfer teklifi G.Saraylıları üzecek haber! Okan Buruk'a dev transfer teklifi 09:42
Cimbom'da kaptan yuvaya dönüyor! Takımından ayrılacak Cimbom'da kaptan yuvaya dönüyor! Takımından ayrılacak 09:39
Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Neler yaptı gördünüz" Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Neler yaptı gördünüz" 09:14
SON DAKİKA