İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Almeria ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Almeria - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Almeria ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Villarreal maçı 21 Nisan Pazar günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.