Pekin'de 14 Nisan'da düzenlenen 21 kilometrelik Yarı Maraton Koşusu'na Etiyopyalı Dejene Hailu Bikila, Kenyalı koşucular Robert Keter ile Willy Mnangat ve Çinli atlet He'nin bitiş çizgisine birlikte yaklaştıkları yer almıştı.
Mnangat'ın eliyle He'ye öne geçmesini işaret ettiğine dair izlenim oluşurken, 3 Afrikalı atlet bitiş çizgisine kadar Çinli koşucunun arkasında kalmıştı.
He, 1 saniye farkla Afrikalı koşucuların önünde yarışı tamamlamış ve kazanmıştı.
Organizasyonda Çinli atletin kazanmasının sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturmalar sona erdi.
Pekin'deki yarı maratonda hile iddiası nedeniyle atletlerin madalyaları geri alındı. Yarı maratonun organizatörü, Çinli atletle birlikte onun kazanmasını sağladıkları iddia edilen 2'si Kenyalı, 1'i Etiyopyalı 3 atletin madalya ve derecelerinin alındığını duyurdu.
Kenyalı koşucunun eliyle Çinli atlete öne geçmesini işaret ettiğine dair tartışma ortaya çıkmış, 3 Afrikalı atlet bitiş çizgisine kadar Çinli koşucunun arkasında kalmıştı
Çin'in başkenti Pekin'de 14 Nisan'da düzenlenen Yarı Maraton Koşusu'nda Çinli atletin kazanmasının… pic.twitter.com/G8Uug9GcHv
— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 17, 2024