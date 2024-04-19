Pekin'de düzenlenen Yarı Maraton Koşusu'nda hile skandalı! Madalyalar geri alındı

Pekin'de 14 Nisan’da düzenlenen 21 kilometrelik Yarı Maraton Koşusu'na Etiyopyalı Dejene Hailu Bikila, Kenyalı koşucular Robert Keter ile Willy Mnangat ve Çinli atlet He’nin bitiş çizgisine birlikte yaklaştıkları yer almıştı. Mnangat’ın eliyle He’ye öne geçmesini işaret ettiğine dair izlenim oluşurken, 3 Afrikalı atlet bitiş çizgisine kadar Çinli koşucunun arkasında kalmıştı. Yaşanan olayın ardından açılan soruşturmadan sonra atletlerin madalyaları geri alındı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2024- 15:39