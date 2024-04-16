Arda Turan'a İspanya'dan şok dava!

El Periodico de Espana gazetesi, Arda Turan'ın eski ev sahibi tarafından Barcelona İl Mahkemesi'nde açılan davanın halen devam ettiğini ve eski futbolcunun yaşadığı 3 yıllık dönem sonunda Barcelona'daki eve 230 bin euroluk hasar vermekle suçlandığını yazdı.

Evde en pahalı hasarın 84 bin 30 euro ile mobilyalara, ışık sistemine ve temizliğe ait olduğu, mutfakta da 64 bin 258 euroluk hasarın bulunduğu ileri sürüldü. Arda Turan'ın evi kiralarken, "Müslüman olmayan önceki kiracılardan dolayı evi tamamen dezenfekte ettirdiğini ve evi çok iyi temizlettiğini" anlatan villanın sahibi, "Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyonun kumandasını havuza atıyorlardı. Bin euroluk bir kumanda. Hatta mobilyalarda bile sigara yanığı bırakmışlar." dedi.