Al Ahli - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 28. hafta maçında Al Ahli sahasında Al Hilal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ahli - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ahli - Al Hilal ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLİ - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli - Al Hilal maçı 19 Nisan Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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