Son dakika spor haberi: İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Napoli ile Frosinone 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A 32. hafta maçında Napoli, sahasında Frosinone ile karşılaştı.

Diego Maradona Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Napoli, 16. dakikada Matteo Politano'nun golüyle 1-0 öne geçti. Frosinone, 50. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle beraberliği yakaladı. Napoli'de 63. dakikada Victor Osimhen sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi. Son sözü 73. dakikada konuk ekipten yine Walid Cheddira söyledi. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Frosinone'de Matias Soule, kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Napoli'de Mario Rui, 66 ve 90+8. dakikada gördüğü sarı kartlar sonucu oyun dışında kaldı.