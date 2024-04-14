Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Werder Bremen maçı 14 Nisan Pazar günü saat 18:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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