Newcastle United 4-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | New. United evinde dört dörtlük!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

New. United'a galibiyeti getiren golleri Alexander Isak (2), Anthony Gordon ve Fabian Schar kaydetti.

Bu sonucun ardından Newcastle yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 50 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Tottenham ise 60 puanda kaldı.

Ligin 33. haftasında Newcastle United deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak. Tottenham ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.