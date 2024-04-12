İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Celta Vigo maçı 12 Nisan Cuma günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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