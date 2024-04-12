Manchester City - Luton Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Luton Town'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Luton Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - LUTON TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Luton Town maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.