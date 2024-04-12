Kariyerine Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te devam eden İngiliz forvet Harry Kane'in 3 çocuğu, trafik kazası geçirdi. Yıldız ismin çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bayern Münihli futbolcu Harry Kane'in 3 çocuğu, birkaç gün önce Bavyera'da meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

DailyMail, futbolcunun çocukları Louis, Vivienne ve Ivy'nin 24 yaşındaki bir kadının kullandığı minibüsün yolda başka bir arabaya çarptığını bildirdi.

Kaza ihbarı yapıldı ancak kimliği belirlenemeyen yaralıların 30 yaşındaki futbolcunun çocukları olduğu öğrenildi.

İngiltere kaptanının Arsenal'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Londra'ya gittiği bildirildi.

3, 5 ve 7 yaşındaki çocuklar tedavi için hastaneye kaldırılırken hafif yaralanan Kane'in çocuklarının sağlık durumu iyi.