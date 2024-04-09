Futbolu bıraktıktan sonra ne yapacak? Lionel Messi kendisi açıkladı!

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de kariyerini sürdüren Lionel Messi, takımıyla imzaladığı sözleşme detaylarını açıkladı ve futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağını söyledi.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi ile ilgili şaşırtıcı bir açıklama geldi. Inter Miami'deki maaşı merak edilen Lionel Messi'nin kramponlarını astıktan sonraki muhtemel mesleği belli oldu.

Inter Miami'nin sahiplerinden Jorge Mas, dünyaca ünlü yayın organlarından Forbes'a konuştu. Jorge Mas, Lionel Messi'nin sözleşmesinin ayrıntılarını duyurdu.

Lionel Messi'nin çok merak edilen yıllık kazancı belli oldu. Arjantinli futbolcunun MLS ekibinden yıllık 50-60 milyon dolar arasında kazancının olduğu aktarıldı. Jorge Mas, Lionel Messi'nin sözleşmesinde özel bir maddenin daha yer aldığını vurguladı.

36 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Inter Miami'de 6 karşılaşmada forma şansı buldu. Arjantinli oyuncu bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Lionel Messi takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.

Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek. 36 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

Newell's Old Boys altyapısında yetişen Lionel Messi daha sonra Barcelona ve Paris Saint Germain'de uzun süre forma giydi. Arjantin Milli Takımı'nda 180 maça çıkan yıldız futbolcu, 106 gol atma başarısı gösterdi.