Bild'de yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, kulübün teknik direktör Thomas Letsch ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

Bochum'da teknik direktörlük görevi için beşten az aday olduğu ve bu isimlerden birinin de Stefan Kuntz olduğu öne sürüldü.

A MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Stefan Kuntz, Eylül ayında görevinden ayrılmıştı.

A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Bochum, 28 haftası geride kalan Almanya Bundesliga'da topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.