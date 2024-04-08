Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Türk futbol tarihi yazacak"
2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin golüyle ilk dakikada 1-0 öne geçti. Sahaya U-19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler ise 2. dakikada sahadan çekildi ve hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazı... | Galatasaray Fenerbahçe haberleri (GS-FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 08.04.2024- 11:09