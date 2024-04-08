Eskişehirspor yönetimi, teknik direktör Önder Karaveli ile anlaşarak yollarını ayırdı.

Eskişehirspor yönetimi, teknik direktör Önder Karaveli ile yapılan görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile yapılan görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Önder Karaveli ve ekibine vermiş oldukları emekler için teşekkür ederiz."