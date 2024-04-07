Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 28. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Teksüt Bandırmaspor'un ev sahibi olduğu maç 1-1'lik beraberlikle son buldu.
Karşılaşmada 33. dakikada ev sahibi takımdan Mücahit Albayrak kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 44. dakikada Djitte takımını 1-0 öne geçirdi.
90+1. dakikada Manisa FK'dan Mary skoru 1-1'e getirdi ve mücadelenin skorunu belirledi..
Mücadele sonrası Teksüt Bandırmaspor 45 puanla 7. sırada yer aldı.
Manisa FK ise 32 puanla 14. sırada bulunuyor.