Süper Kupa'nın VAR hakemi Koray Gençerler oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan maç ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

MÜCADELENİN VAR'I BELLİ OLDU!

Süper Kupa maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat da AVAR olarak görev yapacak.