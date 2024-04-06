Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Toulouse sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Toulouse - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Toulouse ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Strasbourg maçı 7 Nisan Pazar günü saat 16.00'da BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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