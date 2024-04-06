Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFIELD UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Chelsea maçı 7 Nisan Pazar günü saat 19.30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.