Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Stuttgart maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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