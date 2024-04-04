Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'un Esch-sur-alzette bölgesindeki Emile Mayrisch Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, Avusturya Futbol Federasyonundan Marina Zechner yönetecek.
UEFA'dan gözlemci Lale Orta'ya görev!
Lale Orta, Lüksemburg ile Arnavutluk arasında oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu C Ligi 5. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 04.04.2024- 11:56