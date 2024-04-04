UEFA'dan gözlemci Lale Orta'ya görev!

Lale Orta, Lüksemburg ile Arnavutluk arasında oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu C Ligi 5. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2024- 11:56